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Арт-терапия: сенатор США придумала, как восстановиться от «трампирования»

Политика

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Арт-терапия: сенатор США придумала, как восстановиться от «трампирования»
Иллюстрация: Хобби
Мэйзи Хироно

Вашингтон, 31 июля 2018, 10:00 — REGNUM  Американский сенатор Мэйзи Хироно рассказала в своем твиттере о своеобразном способе релаксации, который поможет ей в политической действительности при президенте Трампе.

«Всех нас трампатируют на ежедневной основе, — написала сенатор от штата Гавайи, — и все нуждаемся в способах перезарядки. Я начала делать открытки. Вот некоторые из моих первых переработанных карточек, украшенных сушеными листьями и плитками».

Напомним, сенатор Хироно занимает жесткую позицию в отношении России, в частности, она поддержала Майкла Макфола, заявившего, что Владимир Путин «целится в него» и «запугивает» его. «Его послание было тем, что все мы должны разделять, — сказала тогда Хироно, — наша страна не должна мириться с запугиванием, шантажом или враждебными действиями против американцев со стороны любого иностранного правительства, и, в частности, такого противника, как Россия».

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