Вторник, 31 Июля 2018 года
11:44:18 МСК

В Киеве во второй раз попробуют провести судебные дебаты по делу Януковича

Политика

В первый раз на дебаты не явилась защита экс-президента Украины

В Киеве во второй раз попробуют провести судебные дебаты по делу Януковича
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 31 июля 2018, 09:54 — REGNUM  Дебаты по делу экс-президента Украины Виктора Януковича пройдут 31 июля в Оболонском районном суде Киева, сообщает «NewsOne».

Согласно сообщению, это вторая попытка провести дебаты. Первая была 30 июля, однако защита Януковича не явилась на заседание. При этом адвокаты заранее ходатайствовали о неявке на заседание по уважительной причине.

Напомним, ранее суд постановил перейти от допроса свидетелей к судебным дебатам, несмотря на протесты адвокатов Януковича. Председательствующий судья решил, что 52 допрошенных свидетеля достаточно для того, чтобы перейти к следующему этапу рассмотрения дела.

Читайте также: Янукович подал иск против генпрокурора Украины Луценко

Также защита Януковича неоднократно пыталась поменять председательствующего судью или сам суд, однако каждый раз ей отказывали.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отказался изменить подсудность дела Януковича о госизменене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить