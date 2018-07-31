В Киеве во второй раз попробуют провести судебные дебаты по делу Януковича

Киев, , 09:54 — REGNUM Дебаты по делу экс-президента Украины Виктора Януковича пройдут 31 июля в Оболонском районном суде Киева, сообщает «NewsOne».

Согласно сообщению, это вторая попытка провести дебаты. Первая была 30 июля, однако защита Януковича не явилась на заседание. При этом адвокаты заранее ходатайствовали о неявке на заседание по уважительной причине.

Напомним, ранее суд постановил перейти от допроса свидетелей к судебным дебатам, несмотря на протесты адвокатов Януковича. Председательствующий судья решил, что 52 допрошенных свидетеля достаточно для того, чтобы перейти к следующему этапу рассмотрения дела.

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Также защита Януковича неоднократно пыталась поменять председательствующего судью или сам суд, однако каждый раз ей отказывали.

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