Переговоры главы МИД Франции и Великобритании состоятся 31 июля в Париже

Париж, , 09:57 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, встретится с Джереми Хантом, министром иностранных дел Великобритании, в Париже, 31 июля, сообщает МИД Франции. Это будет их первая деловая встреча.

Стороны обменяются мнениями по основным темам международной повестки дня, включая Иран, ситуацию в Ливии и Сахеле и трансатлантические отношения.

Министры обсудят двусторонние отношения и наметят шаги для последующей деятельности по итогам 35-го франко-британского саммита, состоявшегося 18 января в Сандхерсте, Великобритания.