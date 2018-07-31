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Переговоры главы МИД Франции и Великобритании состоятся 31 июля в Париже

Политика

Стороны обменяются мнениями по основным темам международной повестки дня

Париж, 31 июля 2018, 09:57 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, встретится с Джереми Хантом, министром иностранных дел Великобритании, в Париже, 31 июля, сообщает МИД Франции. Это будет их первая деловая встреча.

Стороны обменяются мнениями по основным темам международной повестки дня, включая Иран, ситуацию в Ливии и Сахеле и трансатлантические отношения.

Министры обсудят двусторонние отношения и наметят шаги для последующей деятельности по итогам 35-го франко-британского саммита, состоявшегося 18 января в Сандхерсте, Великобритания.

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Политическая жизнь Франции
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