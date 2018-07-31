Российская база в Таджикистане была освобождена от «диверсантов»

Москва, , 09:47 — REGNUM Российские военные объекты в Таджикистане в ходе учений были освобождены от условных диверсантов. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что противодиверсионные учения проходили на 201-й российской военной базе, сценарий военных манёвров предполагал «захват» условными террористами военных объектов. Затем «террористы» были блокированы и условно уничтожены специальным антитеррористическим подразделением Вооружённых сил РФ. Также российские военные в ходе учений отрабатывали противодействие беспилотникам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Астраханской области крылатые ракеты и беспилотники условного противника были уничтожены российскими военными летчиками на самолетах МиГ-29СМТ.

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