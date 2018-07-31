Вторник, 31 Июля 2018 года
11:44:07 МСК

Российская база в Таджикистане была освобождена от «диверсантов»

Политика

Также российские военные в ходе учений отрабатывали противодействие беспилотникам противника

Москва, 31 июля 2018, 09:47 — REGNUM  Российские военные объекты в Таджикистане в ходе учений были освобождены от условных диверсантов. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что противодиверсионные учения проходили на 201-й российской военной базе, сценарий военных манёвров предполагал «захват» условными террористами военных объектов. Затем «террористы» были блокированы и условно уничтожены специальным антитеррористическим подразделением Вооружённых сил РФ. Также российские военные в ходе учений отрабатывали противодействие беспилотникам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Астраханской области крылатые ракеты и беспилотники условного противника были уничтожены российскими военными летчиками на самолетах МиГ-29СМТ.

Читайте также: Российские летчики уничтожили крылатые ракеты условного противника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить