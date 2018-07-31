Президент Аргентины опубликовал указ о реструктуризации вооруженных сил

Буэнос-Айрес, , 09:48 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри издал декрет 703/2018 о реструктуризации Вооруженных сил страны. Документ объемом 40 страниц опубликован 30 июля в Официальном вестнике (Boletín Oficial).

В декрете содержится «Директива по национальной политике обороны», которая предполагает развертывание военных подразделений на северной границе для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Инициатива «установит критерии, которые будут определять реформу организации, эксплуатации, планирования и управления человеческими и материальными ресурсами Национальной системы обороны», чтобы «иметь возможность предвидеть, сдерживать и преодолевать угрозы, риски и вызовы XXI века». Подчеркивается, что администрация президента Макри установила «трансверсальные цели» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сокращении бедности и объединении аргентинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа на северную границу Аргентины отправятся 500 военнослужащих. В течение года планируется увеличить их контингент до 5 тыс. Оппозиция выступает против военной реформы, так как опасается, что она даст возможность использовать вооруженные силы для подавления инакомыслия внутри страны.

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