Ли Сянь Лун направил письмо с соболезнованием президенту Индонезии

Сингапур, , 09:32 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун направил письмо президенту Индонезии Джоко Видодо, в котором выразил соболезнования, связанные с землетрясением на острове Ломбок, в провинции Западная Нуса-Тенгара, Индонезия, сообщает Sindonews.

Сингапур готов оказать помощь жертвам землетрясения.

Текст письма был опубликован 31 июля на сайте министерства иностранных дел Сингапура.

«Я очень опечален известием о землетрясении в Ломбоке, Западная Нуса-Тенгара, которое привело к гибели людей, травмам и разрушениям. От имени народа Сингапура я выражаю искренние соболезнования Индонезии и пострадавшим семьям. Мы разделяем скорбь с народом Индонезии в это трудное время, и я надеюсь, что раненые быстро поправятся. Сингапур готов помочь Индонезии любым способом», — говорится в письме.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на острове Ломбок 29 июля. На сегодняшний день известно о 16 погибших, сотни человек оказались блокированы на горе Ринджани, Ломбок.