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Избранный президент Колумбии пообещал покончить с секс-туризмом в стране

Политика

В Колумбии раскрыта крупная сеть детской проституции

Картахена, Колумбия, 31 июля 2018, 09:18 — REGNUM  Избранный президент Колумбии Иван Дуке пообещал принять решительные меры для борьбы с торговлей людьми и секс-туризмом в стране. Об этом сообщает агентство Presa Latina.

«Мы не допустим, чтобы Картахена стала местом секс-туризма. Мы будем двигаться вперед в содействии с судебными и полицейскими властями, с бóльшим количеством бригад и оперативников, чтобы побороть торговлю людьми и эксплуатацию женщин в наших городах», — сказал Дуке. Он призвал применять максимально возможные наказания к преступникам, занимающимся сутенерством.

Заявление Дуке было сделано 30 июля после осуществления полицейской операции, в ходе которой было задержано 18 человек, причастных к сети детской проституции. Они принудили более 250 детей, многие из которых не достигли 12 лет, к занятиям проституцией.

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Проституция
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