Strategist: Торговое перемирие США и ЕС может стать недолгим из-за Трампа

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Торговая война между США и Европейским союзом, похоже, пока заморожена, но уверенности в том, что в любой момент не произойдет эскалации из-за тирад главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter или отказа от прежде заключенных соглашений, нет, пишет Жаклин Вестерманн в статье для австралийского издания The Strategist.

Относительного перемирия между Вашингтоном и Брюсселем удалось добиться после состоявшегося 25 июля визита в США председателя Европейский комиссии Жана-Клода Юнкера. Результатом переговоров стало заявление сторон о начале «новой фазы в отношениях между США и ЕС», оно указывало на их желание найти «решение» проблемы взаимно введенных пошлин, которые пока остаются в силе.

Достигнутое соглашение многие уже назвали прорывом, тогда как другие указали на расплывчатость договороенностей и непредсказуемость Трампа. Основными победителями от переговоров и соглашений стали производители автомобилей в ЕС. Их акции моментально выросли в цене после объявления о встрече. Несмотря на это, соглашение между США и ЕС лишено деталей, а также по-прежнему непонятно, не станет ли Трамп вводить пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные в ЕС.

Грозят соглашению и заявления Трампа. В частности, после встречи с Юнкером глава Белого дома заявил, что ЕС согласился «покупать соевые бобы», а также незамедлительно начать импорт «огромных объемов» сжиженного газа из США. На самом же деле официальные лица ЕС указали на то, что будут работать в направлении «сокращения барьеров и повышения объемов торговли услугами, продуктами химической отрасли, лекарственными и медицинскими препаратами, а также соевыми бобами».

«Европейский союз хочет импортировать больше сжиженного газа из США для диверсификации своих поставок энергии», — указали официальные лица, которым после встречи с Трампом пришлось прояснять, что ЕС согласился рассмотреть возможность создания дополнительных терминалов СПГ, а не покупать больший его объем у Вашингтона.

Иными словами, заключает автор, пока кажется, что торговую войну между США и ЕС удалось заморозить, но риск эскалации остается. И он становится острее из-за резких заявлений Трампа и его отказа от прежде заключенных соглашений. Поэтому обмен громкими заявлениями между Вашингтон и Брюсселем может привести к установлению новых барьеров. Более того, в ЕС не преминули заметить, чем закончилось перемирие между США и КНР, против которой Белый дом ввел дополнительные пошлины в июне. Поэтому вполне возможно, что протекционист из Белого дома может поступить так же и против ЕС.

Напомним, 23 марта 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках на ряд импортируемых из КНР товаров вводились пошлины, а также принималась серия политических мер с целью заставить Пекин изменить свою экономическую политику.

Первоначально официальные лица Пекина пошли на соглашение с властями США: Вашингтоне состоялись переговоры, по результатам которых было заключено «торговое перемирие». Тогда министр финансов США Стивен Мнучин напрямую заявил о том, что торговая ставится «на паузу». Несмотря на эти соглашения, уже в июне Трамп ввел новые пошлины против ряда товаров из КНР в размере 25%.