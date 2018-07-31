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Молочной продукции могут выделить отдельную полку в магазинах РФ

Политика

Нововведение позволит покупателям не тратить время на изучение состава продукта

Молочной продукции могут выделить отдельную полку в магазинах РФ
Didgeman
Молочные бидоны

Москва, 31 июля 2018, 08:59 — REGNUM  В магазинах на территории Российской Федерации может быть выделена отдельная полка для состоящей исключительно из молока продукции. С такой инициативой выступил Минсельхоз (министерство сельского хозяйства), сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В министерстве уверены, что нововведение позволит покупателям не тратить время на изучение состава продукта, а финансовые средства — на неправильный выбор.

Совещание в правительстве РФ по данному вопросу намечено уже на текущей неделе, отметил источник издания.

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Проблемы молочной отрасли
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