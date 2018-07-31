Посол России в Израиле: Мы не можем принудить Иран уйти из Сирии

Тель-Авив, , 09:00 — REGNUM Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об уходе Ирана из Сирии нереалистичны, сообщает 31 июля Al Arabia.

«Иранцы играют очень, очень важную роль в наших общих усилиях по ликвидации террористов в Сирии», — подчеркнул российский дипломат, добавив, что Москва не может принудить Тегеран покинуть Сирию.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Благодаря поддержке со стороны ВКС России, а также вооруженных сил Ирана, правительство президента Сирии Башара Асада нанесло значительный урон террористам, вытеснило их из многих провинций страны.