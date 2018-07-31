Дворкович рассказал о последствиях санкций для «Сколково»

Москва, , 08:48 — REGNUM На проекте «Сколково» не отразились санкции США, введенные против бизнесмена Виктора Вексельберга и группы «Ренова». Об этом рассказал бывший вице-премьер РФ, сопредседатель Совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он отметил, что партнеры стали осторожнее в организации встреч и заключении сделок. Однако не было случаев, чтобы зарубежные компании, в том числе американские, заявляли об уходе из проекта из-за санкций.

«Мы мониторим ситуацию, юристы тоже смотрят на всю эту ситуацию. Пока никаких отрицательных последствий мы не увидели», — сказал Дворкович в интервью РБК.

Активная совместная работа с MIT, Cisco, Boeing и другими партнерами продолжается. Вексельберг и компания «Ренова» по-прежнему инвестируют в «Сколково», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года минфин США ввел очередные санкции против России. В черном списке оказались некоторые крупные российские предприниматели и их компании, включая Вексельберга и «Ренову».

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