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Победившая на выборах в Пакистане партия «Техрик-е-Инсаф» создала коалицию

Политика

ПТИ удалось договориться с рядом других политических объединений

Исламабад, 31 июля 2018, 08:42 — REGNUM  В парламенте Пакистана после прошедших выборов достигнута договорённость о создании коалиции, где основной силой будет победившая центристская партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость», ПТИ). Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По словам представителя ПТИ Фавада Чоудхури, заручившись поддержкой 168 депутатов, партии удалось договориться о формировании коалиции с рядом других политических объединений. Он также подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с независимыми кандидатами, которые могут впоследствии присоединиться к коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля, накануне всеобщих парламентских выборов в Пакистане один из лидеров партии ПТИ Икрамулла Гандапур, бывший министр провинции Хайбер-Пахтунхва, был смертельно ранен террористом по пути на предвыборный митинг.

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