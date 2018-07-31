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Порошенко открыл свой избирательный штаб на Украине

Политика

В партии Порошенко слепо верят, что президент – самый популярный кандидат на выборах

Порошенко открыл свой избирательный штаб на Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр

Киев, 31 июля 2018, 08:40 — REGNUM  Избирательный штаб партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) заработал на Украине, заявил заместитель главы фракции БПП в Верховной раде Сергей Березенко, сообщает 31 июля «Страна.ua».

По его словам, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко уже начал работу, и в ближайшее время начнется избирательная кампания. Березенко не уточнил, кто будет главой штаба, но отметил, что Порошенко будет «чуть больше, чем просто кандидат в президенты».

При этом Березенко заявил, что по собственному исследованию фракции БПП Порошенко якобы лидирует в рейтинге кандидатов в президенты.

Напомним, все социологические опросы на Украине показывают, что Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты, а первое чаще всего занимает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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