Порошенко открыл свой избирательный штаб на Украине

Киев, , 08:40 — REGNUM Избирательный штаб партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) заработал на Украине, заявил заместитель главы фракции БПП в Верховной раде Сергей Березенко, сообщает 31 июля «Страна.ua».

По его словам, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко уже начал работу, и в ближайшее время начнется избирательная кампания. Березенко не уточнил, кто будет главой штаба, но отметил, что Порошенко будет «чуть больше, чем просто кандидат в президенты».

При этом Березенко заявил, что по собственному исследованию фракции БПП Порошенко якобы лидирует в рейтинге кандидатов в президенты.

Напомним, все социологические опросы на Украине показывают, что Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты, а первое чаще всего занимает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В лагере Порошенко начались склоки — «корабль тонет»