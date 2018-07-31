На выборах в парламент Камбоджи уверенную победу одержала правящая партия

Пномпень, , 08:30 — REGNUM Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента страны — Национальную ассамблею, которые состоялись в королевстве 29 июля. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Камбоджи на 31 июля, за НПК свои голоса отдали более 76,7% избирателей.

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Второе место получил роялистский Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу. Он заручился поддержкой 5,88% избирателей, пишет ТАСС. За ним следуют партии Демократическая лига и Кхмерская воля с результатом в 4,86% и 3,35% голосов соответственно.

Уточняется, что всего в день голосования на участки по стране пришли 82,89% избирателей. Окончательные итоги выборов будут обнародованы Центризбиркомом 15 августа. Однако уже сейчас очевидно, что правящая партия получит в нижней палате парламента порядка 95−96 мест из 125 возможных.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в Национальную ассамблею Камбоджи состоялись 29 июля. Всего для участия были зарегистрированы 20 политических партий.

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