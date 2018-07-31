В Полтавской области СБУ проведет антитеррористические учения

Киев, , 08:29 — REGNUM С 1 по 3 августа в Полтавской области служба безопасности Украины (СБУ) проведет антитеррористические тактико-специальные учения, сообщают 30 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, сотрудники СБУ будут проверять документы у местных жителей, а также отрабатывать учебные задачи. В связи с учениями в области также могут ввести особый режим передвижения людей и транспортных средств.

Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании диверсанта в Харьковской области. Украинская спецслужба вменяет жителю Донецка, переехавшему в Харьков, планирование подрыва грузового поезда при помощи гранатомета. При этом сотрудники СБУ якобы задержали мужчину прямо перед выстрелом в поезд.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ заявила о задержании диверсанта