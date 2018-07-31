Госдеп США предостерег МВФ от помощи Пакистану

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео предостерег Международный валютный фонд (МВФ) от помощи новому правительству Пакистана, сообщает 31 июля Al Arabia.

Глава американского внешнеполитического ведомства обеспокоен тем, что предоставленные кредиты могут быть использованы для погашения долгов перед Китаем.

«Мы будем следить за тем, что делает МВФ», — отметил Помпео, добавив, что международная финансовая структура не должна помогать тем, кто хочет спасать китайских кредиторов.

Напомним, Китай и США за последние месяцы значительно испортили двусторонние отношения по экономическим причинам: президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из КНР, чем вызвал бурю возмущения в Поднебесной.

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