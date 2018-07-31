Оружие из 3D-принтера: девять штатов подали в суд на администрацию Трампа

Нью-Йорк, США, , 08:11 — REGNUM Власти девяти штатов США потребовали запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров. Сообщение об этом опубликовано на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд.

Иск подан против администрации президента Дональда Трампа и двух организаций: Defence Distributed и Second Amendment Foundation. Истцами выступили генеральные прокуроры Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбии.

Андервуд назвала безумием предоставление злоумышленникам возможности «одним нажатием кнопки» создавать «неотслеживаемое и необнаруживаемое» огнестрельное оружие. Действия федерального правительства ставят под угрозу безопасность жителей Нью-Йорка, подчеркнула она.

С 1 августа компании Defense Distributed, основанной оружейником-энтузиастом Коди Уилсоном, разрешено публиковать в интернете чертежи для создания оружия на 3D-принтере. Телеканал CNN сообщает, что более 1 тыс. пользователей уже скачали схемы для создания пистолета из пластика.

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