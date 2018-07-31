Венесуэла приветствует освобождение юной палестинки из израильской тюрьмы

Каракас, , 08:14 — REGNUM Правительство Венесуэлы поприветствовало освобождение из тюрьмы палестинской девушки Ахед Тамими, ставшей символом сопротивления палестинского народа. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

30 июля министерство иностранных дел Венесуэлы выпустило заявление, в котором Каракас подтвердил свою приверженность делу народа Палестины и готовность оказывать поддержку «в его неустанной и героической борьбе» за свободу и полный суверенитет. Венесуэла выступает за реализацию всех резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые требуют прекращения оккупации Израилем палестинских территорий и признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летняя палестинка Ахед Тамими была приговорена к 8 месяцам лишения свободы за нападение на израильского солдата — девушка ударила его по лицу на Западном берегу реки Иордан. После освобождения Тамими и ее семья были приняты президентом Палестины Махмудом Аббасом, который отметил смелость девушки и назвал ее образцом палестинской борьбы за свободу и независимость.

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