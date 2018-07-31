Лидер Никарагуа отверг идею о досрочных выборах президента

Манагуа, , 07:58 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега отверг идею референдума, на котором должно быть принято решение о досрочных выборах, сообщает 31 июля Reuters.

Мысль о внеочередных выборах возникла под давлением массовых акций протеста, поддерживаемых в США: Вашингтон запретил въезд в страну некоторым чиновникам, обвиняемым в подавлении акций протеста.

Напомним, следующие президентские выборы в Никарагуа должны состояться в 2020 году. Однако лидеры оппозиции призывают к досрочным выборам, на которые глава государства согласиться не может. Ранее он обвинил Соединенные Штаты в спонсировании протестных акций.

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