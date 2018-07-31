Вторник, 31 Июля 2018 года
08:10:39 МСК

Лидер Никарагуа отверг идею о досрочных выборах президента

Политика

Акции протеста поддерживают США

Манагуа, 31 июля 2018, 07:58 — REGNUM  Президент Никарагуа Даниэль Ортега отверг идею референдума, на котором должно быть принято решение о досрочных выборах, сообщает 31 июля Reuters.

Мысль о внеочередных выборах возникла под давлением массовых акций протеста, поддерживаемых в США: Вашингтон запретил въезд в страну некоторым чиновникам, обвиняемым в подавлении акций протеста.

Напомним, следующие президентские выборы в Никарагуа должны состояться в 2020 году. Однако лидеры оппозиции призывают к досрочным выборам, на которые глава государства согласиться не может. Ранее он обвинил Соединенные Штаты в спонсировании протестных акций.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Никарагуа: США спонсируют протестующих

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста против реформы соцобеспечения в Никарагуа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить