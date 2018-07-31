Польский депутат призвал подсчитать «ущерб» от действий СССР

Варшава, , 07:51 — REGNUM Властям Польши стоит выставить России «счёт» за военный ущерб, якобы причиненный Москвой в период Второй мировой войны. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил депутат от партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Мулярчик.

По его мнению, отчет о военном ущербе, причиненном Польше советской Россией, должен быть представлен во время очередного созыва Сейма. Требования о военных репарациях уже подготовлены прибалтийскими странами, отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Мулярчик, который занимается вопросом получения репараций от Германии, назвал сумму компенсации за вред польским гражданам и имуществу, причиненный во время Второй мировой войны. Берлин должен выплатить Варшаве $850 млрд, заявлял он.

В 2017 году лидер ЗиС Ярослав Качиньский заявил, что Польша никогда не отказывалась от выплаты репараций Германией. Власти ФРГ, напротив, не раз отмечали отсутствие оснований для выплат, так как Польша официально отказалась от них в 1953 году.

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