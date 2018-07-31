Крупнейший скандал царствования Макрона

Эдуард Лимонов, , 07:31 — REGNUM

В эти недели Александр Беналла — самый известный человек во Франции.

Куда уж больше!

Это о нём президент Макрон прокричал:

«Александр Беналла никогда не имел ядерных кодов! Беналла никогда не был моим любовником!»

Речь идёт об очень молодом (ему 26 лет) телохранителе президента Макрона. Оливковый цвет лица, смоляные борода и усы. Довольно могучий, склонный, как мне кажется, к дородности.

Сын марокканских эмигрантов из задрипаного городка Evreux на севере Нормандии, семья жила в 15-метровой комнатушке в рабочем квартале.

Занимался спортом, играл в регби, насмотрелся фильмов о body-guards, в частности, знаменитый «Телохранитель» был его любимым фильмом, в 2010 году стал работать с социалистами в их службе безопасности. Охранял и Франсуа Олланда среди прочих.

Охранял Макрона во время его президентской кампании. Как-то убегали вместе по крышам от разгневанных таксистов в Марселе, видимо, сблизились, после избрания Макрона президентом стал главой его службы безопасности. Среди активистов партии Макрона En Marche, Беналла заработал кличку «Рамбо».

Мой старый товарищ Тьерри Мариньяк поясняет мне в письме, присланном ночью (я просил его объяснить, в чём там суть дела-то):

«Беналла был прикреплён к Макрону и был его тенью во время избирательной кампании. В системе привилегий и фаворитизма президента Макрона, который презирает институции, Беналла стал шефом по безопасности Элизея, поверх голов полиции и военных, с которыми он (Беналла) вёл себя обидно для них и презрительно. Но никто не мог ему возразить, поскольку он был фаворитом президента».

Так бывает с фаворитами, поднявшийся выше крыши в своей карьере Беналла (он запечатлён на многих фотографиях рядом с Макроном и его супругой Брижитт) всё-таки совершил глупость.

Его зачем-то чёрт понёс вместе с жандармами на майскую манифестацию, организованную коммунистами. Не то он пошёл туда, чтобы не терять форму и потренироваться на манифестантах, не то он испытывает к коммунистам неприязнь и использует любую возможность им накостылять, но с полицейской повязкой на рукаве и с пластиковым шлемом на башке главный телохранитель Франции там был и сумел побить двоих: мужчину и женщину.

С мая всё вроде было тихо, но вдруг! Журналисты раздобыли видео, где Беналла избивает манифестантов. Я просмотрел эти видео, Беналла там бьёт манифестанта в затылок сзади и затем уже лежащего ногой в живот. Далее процитирую моего товарища Тьерри, чтоб пояснил:

«И поскольку все только и ждали этого, разразился скандал, его начали между прочим газеты «Le Monde» и «Liberation», которые ранее поддерживали Макрона.

Вообще-то говоря телохранитель президента не имел никакого права вмешиваться вместе с CRS (жандармами) в манифестацию. Он не имел никакого права по закону. Немедленно нашли, что его жалованье 10 000 евро в месяц, что ему предоставлен служебный апартамент в 84 кв. метров на набережной Бранли (возле музея d'Orsey) и что апартамент был для него отремонтирован за 200 000 евро.

Оппозиция, — объясняет дальше Тьерри, — которая проявляла себя бессильной целый год, мгновенно прыгнула на эту историю и поступила по-американски — создала парламентскую комиссию по расследованию. Очень показательно: министр, ответственный за полицию, ничего не сказал, он сделал вид, что ничего не знает. Депутаты и журналисты стали его высмеивать — «первый мент Франции и ничего не знает!»

Профсоюзы полиции, которые были разгневаны против привилегий телохранителей, рассказали всё, что знают: оказывается этот телохранитель, не имея прав, как фаворит, позволял себе материть полицию и принимать решения вместо них. Помимо этого, военные (жандармы во Франции военные) и специальные силы, занятые охраной президента, были также разгневаны, ибо вспомним, что первой ошибкой Макрона было ещё год назад решение уволить генерала, который отказался ему повиноваться (имеется в виду глава Генштаба Пьер де Вилье, отправлен в отставку 19 июля 2017 — Э. Л.), военные тогда ничего не сказали, но не забыли. Военные сейчас также заговорили, особенно на страницах «Canard Enchaine» (cамая популярная сатирическая газета во Франции). Президент Макрон наделал себе больших врагов в службах безопасности и в вооружённых силах.

Он должен был выступить с отрицанием того, что марокканец был его любовником, ввиду слухов о его (Макрона) гомосексуализме во время избирательной кампании. Говорят также, что марокканец был возможно любовником его жены».

Тут я дополню пояснение Тьерри.

Я нашёл информацию, согласно которой Рамбо и Макрон обменивались словечками, которыми обычно обмениваются очень близкие люди. Они кричали друг другу: enfoire (от foire — диарея), то есть «обдриставшийся», и salaud — мерзавец, подлец. Это такие «шутливые», пацанские словечки летали между президентом и его марокканским телохранителем.

Расследование набирает обороты. Парламентарии вызвали премьер-министра прийти и объясниться перед Национальной Ассамблеей.

Также вызваны министр внутренних дел, префект полиции Парижа, директор президентского кабинета и ещё десяток крупнейших чиновников, отвечающих за безопасность.

И Сенат не остался в стороне, просто не мог. В Сенат вызваны представители синдикатов полиции, министр внутренних дел, директор жандармерии и другие, порою те же лица, что вызваны в Национальную Ассамблею.

Беналла?

Отстранён от работы в Элизее, хотя его видели, говорят, в автобусе с французской сборной, уезжающей с нашего чемпионата.