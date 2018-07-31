Адвокат Трампа: Президент США ответит на вопросы по «российскому делу»

Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп готов ответить на перечень вопросов спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу», однако в настоящее время для этого «ещё не сложились обстоятельства», заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью CNN.

По словам юриста, глава Белого дома желает лично ответить на более чем четыре десятка вопросов, связанных с делом о «вмешательстве России» в американские президентские выборы 2016 года, а также касающихся связей его компании Trump Organization с российскими гражданами и компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Дональд Трамп призвал спецпрокурора Мюллера сообщить о «конфликте интересов». В своем Twitter Трамп написал об имевших место ранее неприятных инцидентах между ним и Мюллером.

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