В Венесуэле состоялся 4-й съезд правящей социалистической партии

Каракас, , 07:25 — REGNUM 30 июля в Каракасе состоялся 4-й съезд «Объединенной социалистической партии Венесуэлы». Президент страны Николас Мадуро был вновь утвержден председателем политической организации, сообщает агентство Prensa Latina.

Пост вице-председателя партии будет продолжать занимать Диосдадо Кабельо, секретарем партии останется Эдуардо Пиньяте. Президент Мадуро отметил, что главная задача венесуэльских социалистов состоит в поиске выхода из сложной ситуации, который приведет народ к благополучию и экономическому подъему. Он призвал коллег по партии поддерживать единство и бороться с любыми проявлениями раскольничества.

Президент особо подчеркнул важность деноминации валюты, которая направлена на восстановление покупательной способности граждан и стабилизацию экономики в условиях экономической войны. Николас Мадуро пообещал, что правительство будет бороться с инфляцией, опираясь на закон.

Как сообщало ИА REGNUM, денежная реформа будет осуществлена 20 августа. Национальная валюта Венесуэлы — боливар — потеряет пять нулей.

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