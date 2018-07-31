Вторник, 31 Июля 2018 года
06:30:33 МСК

Состоялись переговоры военных из КНДР и Южной Кореи

Политика

Основным вопросом встречи было обсуждение мер по снижению военной напряженности между двумя странами

Сеул, 31 июля 2018, 05:58 — REGNUM  В пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, прошли переговоры представителей военных ведомств КНДР и Южной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что основным вопросом встречи было обсуждение мер по снижению военной напряженности между двумя странами. О подробностях переговоров пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча представителей армий КНДР и Южной Кореи состоялась 14 июня в пограничном пункте Пханмунджом. На этой встрече также обсуждались вопросы снижения напряженности между двумя странами и вопросы предотвращения военных конфликтов в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Высшие военные чины Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 31 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить