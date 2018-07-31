Состоялись переговоры военных из КНДР и Южной Кореи

Сеул, , 05:58 — REGNUM В пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, прошли переговоры представителей военных ведомств КНДР и Южной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что основным вопросом встречи было обсуждение мер по снижению военной напряженности между двумя странами. О подробностях переговоров пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча представителей армий КНДР и Южной Кореи состоялась 14 июня в пограничном пункте Пханмунджом. На этой встрече также обсуждались вопросы снижения напряженности между двумя странами и вопросы предотвращения военных конфликтов в регионе.

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