«Возможность, а не угроза»: Китай призывает Британию к совместной борьбе

Пекин, , 05:43 — REGNUM Будучи постоянными членами Совбеза ООН, Китай и Великобритания должны совместно и совершенно твердо противостоять всем проявлениям односторонности и протекционизма в международной торговле, заявил 30 июля в Пекине глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим британским коллегой Джереми Хантом, сообщает агентство Синьхуа.

«Китай и Британия должны рассматривать развитие друг друга, как возможность, а не как угрозу. В текущей ситуации Китай и Британия, которые также являются постоянными членами Совбеза ООН, должны исполнять свои обязательства и ответственность в поддержании многосторонности, свободного торгового режима и исполнения правил ВТО, равно, как и противостоять односторонности и торговому протекционизму», — заявил Ван.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Китая и Великобритании обсудили проект «Нового шелкового пути», проблемы «зелёной» и атомной энергетики, цифровую экономику, искусственный интеллект и финансы. Не остались за бортом и региональный, а также глобальные вопросы, касающиеся судьбы человечества.

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