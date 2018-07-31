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«Возможность, а не угроза»: Китай призывает Британию к совместной борьбе

Политика

Врагом в этой борьбе является американский и любой иной экономический протекционизм и политика односторонности

Пекин, 31 июля 2018, 05:43 — REGNUM  Будучи постоянными членами Совбеза ООН, Китай и Великобритания должны совместно и совершенно твердо противостоять всем проявлениям односторонности и протекционизма в международной торговле, заявил 30 июля в Пекине глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим британским коллегой Джереми Хантом, сообщает агентство Синьхуа.

«Китай и Британия должны рассматривать развитие друг друга, как возможность, а не как угрозу. В текущей ситуации Китай и Британия, которые также являются постоянными членами Совбеза ООН, должны исполнять свои обязательства и ответственность в поддержании многосторонности, свободного торгового режима и исполнения правил ВТО, равно, как и противостоять односторонности и торговому протекционизму», — заявил Ван.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Китая и Великобритании обсудили проект «Нового шелкового пути», проблемы «зелёной» и атомной энергетики, цифровую экономику, искусственный интеллект и финансы. Не остались за бортом и региональный, а также глобальные вопросы, касающиеся судьбы человечества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине прошла китайско-британская встреча на уровне глав МИД

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Торговые войны США
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