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Вышел, но не надолго: Акциониста из Pussy Riot задержал ОМОН

Политика

Верзилову сказали, что его отвезут в ОВД «Лужники»

Москва, 31 июля 2018, 05:12 — REGNUM  Акционист Петр Верзилов задержан нарядом ОМОН, сообщил он в Twitter.

«Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН», — написал Верзилов.

Верзилову сказали, что его отвезут в ОВД «Лужники».

Напомним, Верзилов — один из участников скандальной акции Pussy Riot в финале ЧМ-2018, которые выбежали на поле в милицейской форме. Он был задержан, отсидел 15 суток и оштрафован на полторы тысячи рублей.

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