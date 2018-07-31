Высокопоставленный китайский чиновник принял главу МИД Великобритании

Пекин, , 04:54 — REGNUM Член Политбюро ЦК Копмартии Китая Ян Цзечи встретился 30 июля в Пекине с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, сообщает агентство Синьхуа.

Ян, являющийся также директором Управления комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая призвал обе стороны осуществить консенсус, достигнутый между их лидерами, обеспечивая укрепление стратегического взаимодействия, наращивание политического доверия и расширение сотрудничества.

Ян также призвал совместно продвигать экономическую глобализацию, обеспечивая открытость, инклюзивность, всеобщую выгоду, баланс и взаимовыгодные результаты, чтобы придать новый импульс развитию китайско-британских отношений.

По словам Ханта, Великобритания намерена работать с Китаем на продвижение развития в «золотую эру» двусторонних отношений.

Напомним, что о «золотой эре» или «золотом веке» отношений между Великобританией и Китаем говорится уже достаточно давно. По словам британского премьера Терезы Мэй, «золотая эра» отношений была открыта в 2015 году её «успешным государственным визитом».

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Позднее тезис о золотой эре повторялся и во время встречи в Пекине вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа с министром финансов Великобритании Филиппом Хаммондом, а также на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге во время очередной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Терезы Мэй.

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