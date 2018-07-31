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США подозревают КНДР в изготовлении новых ракет

Политика

Которые способны нанести удар по США

Вашингтон, 31 июля 2018, 03:17 — REGNUM  Разведовательные службы США выявили признаки создания новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в КДНР, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

«Новые доказательства, включая съемки со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о разработке одной или двух МБР в крупном исследовательском комплексе на окраине Пхеньяна», — заявляет издание.

Отмечается, что КНДР продолжает разработки ядерного оружия несмотря на ведущиеся с США переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Издание подчеркивает: ранее поступали сведения о том, что КНДР продолжает эксплуатацию комплекса по обогащению урана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля американские специалисты заявили о начале демонтажа ядерных объектов в Северной Кореи. Отмечается, что работы по демонтажу также были зафиксированы южнокорейской стороной. При этом подчеркивается, что демонтаж объектов на полигоне существенно не повлияет на ядерный потенциал КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о начале демонтажа ядерных объектов в КНДР

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США и КНДР
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