США подозревают КНДР в изготовлении новых ракет

Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Разведовательные службы США выявили признаки создания новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в КДНР, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

«Новые доказательства, включая съемки со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о разработке одной или двух МБР в крупном исследовательском комплексе на окраине Пхеньяна», — заявляет издание.

Отмечается, что КНДР продолжает разработки ядерного оружия несмотря на ведущиеся с США переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Издание подчеркивает: ранее поступали сведения о том, что КНДР продолжает эксплуатацию комплекса по обогащению урана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля американские специалисты заявили о начале демонтажа ядерных объектов в Северной Кореи. Отмечается, что работы по демонтажу также были зафиксированы южнокорейской стороной. При этом подчеркивается, что демонтаж объектов на полигоне существенно не повлияет на ядерный потенциал КНДР.

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