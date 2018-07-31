Хотят – Встречусь. Трамп рассказал о планах переговоров с президентом Ирана

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани глава Белого дома Дональд Трамп готов провести, как только решит иранская сторона, заявил президент США на совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Я определенно встречусь с президентом Ирана, если они хотят встретиться», — сказал Трамп.

Глава США при этом отметил, что иранцы могут быть не готовы сделать это сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Баграм Касеми, официальный представитель МИД Ирана, исключил любую возможность переговоров с Вашингтоном.

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