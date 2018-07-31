Спецпредставитель президента РФ: Возврат беженцев в Сирию – в интересах ЕС

Сочи, Краснодарский край, , 02:22 — REGNUM Странам Европейского союза выгодно, чтобы беженцы из Сирии вернулись в итоге домой, заявил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«В интересах, в том числе и европейских стран, оказать содействие возвращению сирийских беженцев на родину, создав для этого соответствующие условия», — сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что возврат беженцев в Сирию «должен быть добровольным». При этом возращению их домой мешать не надо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи прошел первый день консультаций по мирному урегулированию в Сирии. 31 июля состоится ряд важным встреч, в том числе и сирийской оппоризицией.

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