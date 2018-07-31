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В Минобороны РФ созданое Главное военно-политическое управление

Политика

Оно будет заниматься патриотической работой среди военнослужащих

В Минобороны РФ созданое Главное военно-политическое управление
Солдаты

Москва, 31 июля 2018, 02:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Министерстве обороны Главного военно-политического управления. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главой нового ведомства назначен бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.

Отмечается, что одним из главных назначений ведомства является патриотическое воспитание среди военнослужащих.

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Министерство обороны России
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