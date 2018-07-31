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Семья Ярошенко получила американскую визу

Политика

Теперь они смогут навещать летчика

Москва, 31 июля 2018, 01:45 — REGNUM  Жена и дочь летчика Константина Ярошенко, арестованного и приговоренного к 20 годам заключения в США, получили однократную американскую визу, сообщила жена летчика «Известиям».

Она уточнила, что семья пока не может приобрести билеты в США из-за материальных трудностей, однако уже планирует пробыть там около месяца и навещать супруга «не с пустыми руками». В первую очередь семья намерена добиться от администрации тюрьмы оказания должной и своевременной медицинской помощи Константину Ярошенко.

Отмечается, что семья получила возможность повидать Ярошенко впервые с 2011 года. Им разрешено навещать летчика четыре раза в неделю по два часа в день.

Как сообщало ИА REGNUM, после перевода Константина Ярошенко из тюрьмы штата Нью-Джерси в пенитенциарное учреждение штата Коннектикут условия содержания российского летчика ухудшились. Представители МИД России неоднократно посылали запросы американской стороне с требованием улучшить условия: в первую очередь обеспечить Ярошенко оказание необходимой медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство России требует от США улучшить условия содержания Ярошенко

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Дело Константина Ярошенко
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