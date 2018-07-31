Спецпредставитель президента РФ анонсировал новые консультации по Сирии

Сочи, Краснодарский край, , 01:35 — REGNUM Консультации по Сирии в четырехстороннем формате состоятся в Сочи 31 июля, заявил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

Уточняется, что урегулирование ситуации в Сирии будет обсуждаться между Россией, Турцией и Ираном (старинами — гарантами переговоров) и Стаффаном де Мистурой — спецпосланником генсека ООН по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры начались 30 июля и продлятся два дня. На них приехали в том числе и представители сирийской оппозиции.

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