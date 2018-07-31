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Спецпредставитель президента РФ анонсировал новые консультации по Сирии

Политика

Стаффан де Мистура будет участвовать в консультациях в четырехстороннем формате

Сочи, Краснодарский край, 31 июля 2018, 01:35 — REGNUM  Консультации по Сирии в четырехстороннем формате состоятся в Сочи 31 июля, заявил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

Уточняется, что урегулирование ситуации в Сирии будет обсуждаться между Россией, Турцией и Ираном (старинами — гарантами переговоров) и Стаффаном де Мистурой — спецпосланником генсека ООН по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры начались 30 июля и продлятся два дня. На них приехали в том числе и представители сирийской оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи началась международная встреча по урегулированию в Сирии

Читайте развитие сюжета: Российская делегация в Сочи планирует встречу с сирийской оппозицией

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Мирное урегулирование в Сирии
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