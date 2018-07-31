Российская делегация в Сочи планирует встречу с сирийской оппозицией

Сочи, Краснодарский край, , 01:59 — REGNUM Встреча с представителями сирийской оппозиции планируется в Сочи 31 июля, сообщил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию АлександрЛаврентьев.

По словам Лаврентьева, сирийцы от оппозиции уже в Сочи. Сейчас они участвуют во встрече с делегацией из Турцией и с представителями ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля также состоится встреча в четырехстороннем формате: переговоры проведут представители России, Ирана и Турции, а также Стаффан де Мистура — спецпосланник ООН по Сирии.

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