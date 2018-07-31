Пушков: Санкции США противоречат сотрудничеству

Москва, , 00:49 — REGNUM Попытки США вести с Россией диалог, сохраняя действие санкций, подрывают возможность дипломатического решения конфликтов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Трамп намерен сохранить санкции против России, т. е. политику силового давления, но говорить с нами на языке дипломатии. Одно противоречит другому. Цель дипломатии — сотрудничество. Санкции же создают атмосферу конфронтации и являются её частью, подрывая возможности дипломатии», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1024018467492700160

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции сохранятся в том же виде, что и существуют. Однако ранее члены сената США анонсировали новый пакет санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выступает за ужесточение санкций против России, однако признал, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого эффекта.

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