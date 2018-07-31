НТВ: видео с Путиным в рекламе Bork задействовали незаконно

Москва, , 01:02 — REGNUM Разрешения на использование видео с российским президентом Владимиром Путиным в рекламе компании Bork не было дано записавшей его телекомпанией НТВ, заявили в ее пресс-службе.

Комментируя появление в рекламе Bork фрагментов из интервью с Путиным, записанным НТВ в 2012 году, в телекомпании сказали:

«Телекомпания НТВ не давала разрешения на использование фрагментов интервью президента РФ Владимира Путина программе «Центральное телевидение» в рекламе продукции компании Bork».

В компании отметили, что примут меры «для признания неправомерным использования данного видео».

Напомним, в мае 2018 года Bork опубликовала фрагмент видео с Путиным, отметив, что на кухне политика есть продукция этой компании. 30 июня в ФАС заявили, что проверят соблюдение законодательства в видеоролике Bork.

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