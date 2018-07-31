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Совбез Турции — США: Не смейте ущемлять наши интересы

Политика

«Политика двойных стандартов, применяемая некоторыми странами в вопросах борьбы с терроризмом, неприемлема»

Совбез Турции — США: Не смейте ущемлять наши интересы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 31 июля 2018, 00:32 — REGNUM  Язык угроз, который используют США по отношению к Турции, является неуважительным и неприемлимым, говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, сообщает агентство Anadolu.

В заявлении подчеркивается, что Турция безукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках сотрудничества страны с США.

«Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов. Наряду с этим, Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции», — говорится в заявлении.

При этом Турция готова отстаивать свои интересы по обеспечению безопасности в Сирии, где, по их мнению, ведут активность террористические организации, и выразила желание сотрудничать со всеми, кто готов подключиться к борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США могут лишиться «сильного и искреннего союзника», если не изменят свое отношение к Анкаре и не будут внимательней относиться к интересам страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция не будет поддерживать санкции США против Ирана

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Турция и США
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