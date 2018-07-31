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ИГ* взяла ответственность за нападение на велосипедистов в Таджикистане

Политика

ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГ* взяла ответственность за нападение на велосипедистов в Таджикистане
Нападение

Душанбе, 31 июля 2018, 00:34 — REGNUM  Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что о заявлении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила организация SITE.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с туристами в произошел 29 июля в Дангаринском районе (Таджикистан) в 15:30 (время местное). На группу велосипедистов наехал автомобиль. После этого ехавшие в авто вышли из салона и напали на велосипедистов с огнестрельным оружием и ножом. В результате погибли четыре туриста.

Одного из злоумышленников задержали, двоих — убили, поскольку они оказали сопротивление. 30 июля задержали еще троих.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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