Правозащитник: трем президентам Армении надо запретить заниматься политикой

Ереван, , 23:39 — REGNUM Председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян считает, что расследовать трагические события 1 марта 2008 года, в первую очередь, надо для выявления и наказания всех, а не только главного виновного. Речь идет о бывшем президенте Армении Роберте Кочаряне, которому выдвинуто обвинение за применение армии в разгоне митинга оппозиции, протестующей против итогов выборов. В статье, опубликованной на портале Hetk. am А. Ишханян пишет:

«Не знаю, может и существует такая практика, условно говоря, начинать сверху. Или в данном случае важно лишь арестовать основного «виновного», а для выявления непосредственных исполнителей убийств нужны высокие профессиональные навыки, или может, прошло уже 10 лет, многие доказательства исчезли и т. д. Удовлетворит ли общество наказанием лишь Роберта Кочаряна и его двора? А как же родственники жертв?».

Аветик Ишханян с недоверием относится к статье УК, по которой выдвинуто обвинение бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну — свержение конституционного строя.

«И что же произошло после свержения конституционного строя Робертом Кочаряном 2008 году? Он сам собой восстановился, или мы до сих пор живем в условиях сверженного конституционного строя?», — задался вопросом правозащитник.

А. Ишханян считает, что первое свержение конституционного строя в Армении произошло в 1991 году 8 февраля, когда был принят закон о президентских выборах. Тогда еще действовала Конституция СССР, которая не предусматривала должность президента. «Принятие закона, по сути, являлось изменением Конституции, и должно было быть утверждено квалифицированным большинством голосов. Но тогда у Армянского общенационального движения пока не было полного контроля в Верховном совете и закон протолкнули простым большинством… А уже парламентскими выборами и конституционным референдумом было положено начало перманентному процессу свержению строя», — сказал он.

Правозащитник считает, что в Армении стоит применить принципы «переходной справедливости», поскольку ни государство, ни общество не в состоянии переварить такой длинный список проблем. Поэтому он предлагает принять правовую, политическую декларацию, в которой, по его мнению, должны быть перечислены все провалы, их года и виновники, включая трех президентов. А этим лицам запретить впредь, заниматься политической деятельностью. «Проводится красная черта: то, что произошло, никогда больше. И наконец, мы освободимся от бермудского треугольника трех президентов», — сказал он.