Премьер-министр Индии поздравил будущего премьер-министра Пакистана

Нью-Дели, , 23:37 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил с победой на парламентских выборах в Пакистане лидера партии «Техрик-э-Инсаф», потенциального пакистанского премьер-министра Имрана Хана, 30 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению индийского МИДа, в ходе телефонного звонка Моди «подтвердил свое видение мира и развития в регионе» и выразил надежду на «развитие демократии» в Пакистане.

Неурегулированный конфликт в Кашмире много лет является препятствием для двусторонних отношений между Индией и Пакистаном. Имран Хан после победы партии на парламентских выборах 25 июля пообещал возобновить переговоры с Индией.

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