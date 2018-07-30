Трамп подтвердил намерение сохранять санкции против России

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Власти США не планируют отменять уже введённые санкции в отношении России, заявил 30 июля президент США Дональд Трамп.

«Санкции в отношении России останутся в силе, в том же виде, в котором они существуют», — сказал глава Белого дома на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Напомним, на минувшей неделе члены комитета по международным делам сената США республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сообщили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский сенатор: «Санкции не работают — нужно больше санкций»