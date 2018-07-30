Вторник, 31 Июля 2018 года
00:37:27 МСК

Трамп подтвердил намерение сохранять санкции против России

Политика

«Санкции останутся в силе», — заявил президент США

Вашингтон, 30 июля 2018, 22:59 — REGNUM  Власти США не планируют отменять уже введённые санкции в отношении России, заявил 30 июля президент США Дональд Трамп.

«Санкции в отношении России останутся в силе, в том же виде, в котором они существуют», — сказал глава Белого дома на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Напомним, на минувшей неделе члены комитета по международным делам сената США республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сообщили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский сенатор: «Санкции не работают — нужно больше санкций»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить