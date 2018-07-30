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Военные Судана нашли пропавших пограничников из Египта

Политика

«Египетские вооруженные силы выражают благодарность»

Военные Судана нашли пропавших пограничников из Египта
U.S. Air Force
Египетские военные

Каир, 30 июля 2018, 22:54 — REGNUM  Военные Судана помогли обнаружить и вернули домой египетских пограничников, потерявшихся при патрулировании границы Египет-Ливия-Судан, 30 июля передает агентство Reuters.

«Египетские вооруженные силы выражают благодарность и признательность суданским вооруженным силам и службам безопасности за помощь в возвращении пропавшего патруля», — говорится в заявлении Египта.

По сообщению суданской стороны, пятеро пограничников Египта были задержаны одной из вооруженных группировок в Ливии, однако после вмешательства армии Судана были освобождены.

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