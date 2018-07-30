Трамп вновь упрекает Германию за покупку российского газа

Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул Германию за покупку у России энергоносителей.

Такое заявление Трамп сделал 30 июля на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По мнению президента США «это нехорошо, это нехорошая ситуация и я дал им знать об этом».

Дональд Трамп выразил искреннее огорчение тем, что Германия отдает России «миллиарды и миллиарды долларов за энергию».

«Они покупают и платят огромные деньги России. Таким образом, от нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, а они платят России миллиарды и миллиарды долларов за энергию», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон пытается заставить Германию отказаться от закупки российских энергоносителей и увеличить расходы на закупку вооружений. Берлин, в свою очередь, не понимает, ради чего ему отказываться от прямых экономических выгод, которые приносит сотрудничество с Россией.

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