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Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга: первые отказы в регистрации

Политика

Отказано самовыдвиженцу и много подписей забраковано у кандидата «ПАРНАСа»

Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга: первые отказы в регистрации
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 30 июля 2018, 22:15 — REGNUM  В Екатеринбурге на выборах депутатов гордумы появились первые отказы в регистрации кандидатов. Один из таких получил самовыдвиженец Роман Дубов, говорится на сайте горизбиркома.

Ещё один отказ, возможно, ожидает кандидата от «ПАРНАСа» Максима Верникова. Сам он на своей странице в Facebook сообщил, что избирком нашёл у него много недействительных подписей. При этом, по его словам, паспорта многих подписавшихся он не видел, данные были внесены со слов граждан. Впрочем, кандидат не теряет надежды.

Также избирком отказал ещё нескольким кандидатам из числа тех, кто не предоставил вовремя документы. Такие отказы можно считать автоматическими.

Напомним, по 18 одномандатным округам на выборы выдвинулись 144 кандидата. Выборы пройдут 9 сентября.

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