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СМИ США: Соратник Трампа заработал $60 млн, консультируя Януковича

Политика

Это не все деньги, полученные политтехнологом от украинских олигархов

СМИ США: Соратник Трампа заработал $60 млн, консультируя Януковича
Maklay62

Вашингтон, 30 июля 2018, 22:08 — REGNUM  Политтехнолог Пол Манафорт, руководивший избирательным штабом президента США Дональда Трампа, заработал более $60 млн во время работы на Украине, заявило 30 июля американское издание Bloomberg.

По мнению американских обвинителей, на кипрские счета Манафорта приходили деньги от «украинских олигархов», приближенных к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

На данный момент доказано, что с $60 млн Манафорт не заплатил налоги. Однако это не все деньги, полученные политологом за время работы на Украине с 2006 по 2015 год, считают прокуроры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сравнил происходящее с Полом Манафортом с делом известного гангстера Аль Капоне.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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