У берегов Крыма замечен разведывательный самолет ВВС США

Симферополь, , 22:06 — REGNUM Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V несколько раз прошел вдоль черноморского побережья России и возле Крымского полуострова, сообщает 30 июля Twitter-аккаунт Aircraft Spots.

Воздушный разведчик прошел возле южного и западного побережья Крыма, пролетел вдоль границ российского Кавказа и ушел на авиабазу на острове Крит.

Как сообщало ИА REGNUM, над Черным морем и полуостровом Крым значительно участились случаи разведывательных операций США и их сателлитов.

Напомним, Крымский полуостров имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности юго-западных границ России.

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