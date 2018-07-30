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На президентских выборах в Зимбабве начался подсчёт голосов

Политика

Главными кандидатами считаются Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиза

На президентских выборах в Зимбабве начался подсчёт голосов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Хараре, 30 июля 2018, 22:07 — REGNUM  На общенациональных президентских выборах в Зимбабве стартовал подсчет голосов, 30 июля передает агентство Reuters.

Главными кандидатами на пост главы государства считаются действующий и.о. президента, лидер правящей партии ZANU — PF Эммерсон Мнангагва и кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза. В случае, если ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов, предстоит второй тур выборов 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально безальтернативным кандидатом на пост президента Зимбабве считался Мнангагва. Однако прямо перед выборами его оппонента поддержал многолетний «отец нации» Роберт Мугабе, отстраненный от власти военными в ноябре 2017 года.

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Государственный переворот в Зимбабве
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