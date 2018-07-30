Правительство Германии не может решить, принимать ли Эрдогана

Берлин, , 21:57 — REGNUM Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию еще не состоялся, но его уже заранее окрестили спорным. Точная дата визита пока не назначена, однако известно, что принять турецкого лидера в Германии планируется уже этой осенью, сообщает сегодня, 30 июля, немецкое издание Bild.

Для обсуждения проблем двусторонних отношений с Германией Анкара выбрала именно государственный визит. С точки зрения дипломатического протокола, он подразумевает, помимо прочего, прием у Федерального президента с военными почестями, а также государственный банкет. По информации Bild, Эрдоган во время своего первого после переизбрания на должность президента Турции визита в Берлин хочет поговорить с соотечественниками в Германии, и это, в частности, настораживает немецких политиков.

Основная критика исходит от партии «Зеленых». Так, сопредседатель партии Джем Оздемир в интервью немецкому медиаконцерну Funke-Mediengruppe заявил, что Эрдоган «никогда не был нормальным по меркам демократического сообщества президентом», и именно поэтому, по мнению политика, принимать его, да и еще и со всеми присущими государственному визиту почестями, в Берлине не следует. «Невозможно всегда выбирать своих гостей. Но ему следует четко дать понять, что попытки построить здесь турецко-националистические фундаменталистские псевдоструктуры Берлин будет пресекать».

А вот федеральный министр иностранных дел Хайко Мас в интервью немецкому изданию Bild, напротив, высказался в поддержку официального визита турецкого лидера: «Меня никогда не мог убедить тот аргумент, что с трудными партнерами разговаривать не стоит».

Федеральное правительство до сих пор не высказало свою окончательную позицию по этому вопросу и сам факт визита не подтвердило. «Приглашение посетить ФРГ президент Турции получил уже давно, — отмечает пресс-секретарь Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер. — Однако дата визита пока не определена».

Не последнюю роль в принятии федеральным правительством решения будет играть и мнение самих немцев на этот счет. Немецкое издание Die Welt проводит социологический опрос совместно с институтом изучения общественного мнения Civey относительно того, как немецкое население относится к самой идее государственного визита турецкого лидера. Для получения репрезентативного результата учитываются голоса только зарегистрированных и проживающих на территории Германии пользователей.