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Украинское правительство пообещало деньги семьям «политзаключенных»

Политика

Ни списки получателей, ни суммы, ни сроки выплат не уточняются

Украинское правительство пообещало деньги семьям «политзаключенных»
jackmac34
Гривна

Киев, 30 июля 2018, 21:52 — REGNUM  В скором времени родственники украинских «политзаключенных», отбывающих тюремные сроки в России, получат выплаты от правительства Украины, заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш 30 июля в эфире «Радио Свобода».

«Правительство одобрило это решение как временное в рамках бюджетной программы только на этот год. Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут… я думаю в ближайшее время, несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить», — сообщил Черныш.

Министр не уточнил, кого именно украинская власть подразумевает под «политзаключенными», когда и сколько получат родственники этих людей.

Напомним, одним из наиболее известных «политзаключенных» является террорист Олег Сенцов, который «голодает» в российской колонии уже 80 дней.

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Отметим, что десять ирландских политзаключенных, объявившие голодовку в 1981 году, умерли в период 46−73 дней с момента её начала.

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