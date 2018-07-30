Госдеп: США никому не дадут доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон, , 21:43 — REGNUM США не намерены допустить господства или доминирования какой-либо державы в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 30 июля госсекретарь Майк Помпео.

Такое заявление глава госдепа сделал на Индо-Тихоокеанском форуме в Вашингтоне.

«Мы никогда не добивались доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы не будем стремиться к этому, но окажем противодействовие любой стране, которая сделает такие попытки», — сказал Помпео.

При этом Помпео сообщил о провале проекта Транстихоокеанского партнерства, подчеркнув, что это не должно порождать сомнений в роли США в этом регионе.

Напомним, соглашение о вступлении США в Транстихоокеанское партнерство было подписано президентом Бараком Обамой, но не получило поддержки в американском конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из этого соглашения, но пояснил, что готов участвовать в нем на более выгодных для США условиях.

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